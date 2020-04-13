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23 марта 2020

Добыча Rio Tinto Diamond в первом квартале снизилась на 10%

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news_06072018_riotinto.pngRio Tinto Diamond сообщила, что добыла 3,4 млн каратов алмазов за три месяца, закончившихся 31 марта, что на 10% ниже, чем в первом квартале. По данным компании, на месторождении Аргайл (Argyle) было произведено 2,6 млн каратов алмазов, что на 7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В настоящий момент Rio Tinto сокращает объем производства на руднике Аргайла, готовясь к его закрытию в четвертом квартале текущего года.
Доля добычи Rio Tinto на руднике Даявик (Diavik) упала на 15%, до 857 000 каратов алмазов, в связи с более низким содержанием алмазов в руде, добытой на месторождении. Rio Tinto владеет 60% акций канадской шахты Даявик. 
В течение 2020 года Rio Tinto Diamond намерена добыть от 12 до 14 млн каратов алмазов на руднике Аргайл в Австралии и месторождении Даявик в Канаде.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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