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Covid-19: Южная Африка позволяет горнодобывающей промышленности работать на 50% мощности

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Правительство Южной Африки разрешило горнодобывающей промышленности возобновить работу на 50% мощности, поскольку закрытие страны было продлено до начала следующего месяца.
Власти Претории дали указание большинству подземных шахт перейти на техническое обслуживание во время карантина. 

hangela
Фото: hangela (Pixabay)


Только угольные шахты, снабжающие государственную компанию Eskom Holdings Ltd., которая является крупнейшим поставщиком электроэнергии в стране, работали на полную мощность.
«Если вы на долгое время оставляете шахту активной без ведения на ней деятельности, это создает риск возникновения камнепадов и увеличивает вероятность сейсмичности, поэтому мы этого не хотим, - сказала министр кооперативного управления Нкосазана Дламини-Зума (Nkosazana Dlamini-Zuma). - Мы договорились, что шахты должны начать работать на 50% мощности». 
Совет по полезным ископаемым Южной Африки приветствовал такое решение.
«Мы обязуемся отдать приоритеты безопасности и охране здоровья работников, так как этот этап набирает обороты, и мы принимаем все превентивные и смягчающие меры контроля для борьбы с Covid-19, - привело агентство Mining Weekly слова исполнительного директора совета Роджера Бакстер (Roger Baxter). - Мы считаем, что правительство приняло прагматичный и практический подход к борьбе с пандемией и предоставлению экономике возможности пережить кризис».
Совет по минеральным ресурсам Южной Африки предупредил, что некоторые шахты могут не открыться после периода карантина из-за отсутствия денежных потоков.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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