Covid-19: Южная Африка позволяет горнодобывающей промышленности работать на 50% мощности

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Только угольные шахты, снабжающие государственную компанию Eskom Holdings Ltd., которая является крупнейшим поставщиком электроэнергии в стране, работали на полную мощность.«Если вы на долгое время оставляете шахту активной без ведения на ней деятельности, это создает риск возникновения камнепадов и увеличивает вероятность сейсмичности, поэтому мы этого не хотим, - сказала министр кооперативного управления Нкосазана Дламини-Зума (Nkosazana Dlamini-Zuma). - Мы договорились, что шахты должны начать работать на 50% мощности».Совет по полезным ископаемым Южной Африки приветствовал такое решение.«Мы обязуемся отдать приоритеты безопасности и охране здоровья работников, так как этот этап набирает обороты, и мы принимаем все превентивные и смягчающие меры контроля для борьбы с Covid-19, - привело агентство Mining Weekly слова исполнительного директора совета Роджера Бакстер (Roger Baxter). - Мы считаем, что правительство приняло прагматичный и практический подход к борьбе с пандемией и предоставлению экономике возможности пережить кризис».Совет по минеральным ресурсам Южной Африки предупредил, что некоторые шахты могут не открыться после периода карантина из-за отсутствия денежных потоков.