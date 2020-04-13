Covid-19: Южная Африка позволяет горнодобывающей промышленности работать на 50% мощности

Правительство Южной Африки разрешило горнодобывающей промышленности возобновить работу на 50% мощности, поскольку закрытие страны было продлено до начала следующего месяца.
Власти Претории дали указание большинству подземных шахт перейти на техническое обслуживание во время карантина.
Только угольные шахты, снабжающие государственную компанию Eskom Holdings Ltd., которая является крупнейшим поставщиком электроэнергии в стране, работали на полную мощность.
«Если вы на долгое время оставляете шахту активной без ведения на ней деятельности, это создает риск возникновения камнепадов и увеличивает вероятность сейсмичности, поэтому мы этого не хотим, - сказала министр кооперативного управления Нкосазана Дламини-Зума (Nkosazana Dlamini-Zuma). - Мы договорились, что шахты должны начать работать на 50% мощности».
Совет по полезным ископаемым Южной Африки приветствовал такое решение.
«Мы обязуемся отдать приоритеты безопасности и охране здоровья работников, так как этот этап набирает обороты, и мы принимаем все превентивные и смягчающие меры контроля для борьбы с Covid-19, - привело агентство Mining Weekly слова исполнительного директора совета Роджера Бакстер (Roger Baxter). - Мы считаем, что правительство приняло прагматичный и практический подход к борьбе с пандемией и предоставлению экономике возможности пережить кризис».
Совет по минеральным ресурсам Южной Африки предупредил, что некоторые шахты могут не открыться после периода карантина из-за отсутствия денежных потоков.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished