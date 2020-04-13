На ГОКе им. В. Гриба добыт уникальный алмаз

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13 апреля на горно-обогатительном комбинате (ГОКе) им. В. Гриба АО «АГД ДАЙМОНДС» добыт эксклюзивный алмаз ювелирного качества массой 50,36 карата.





Фото: АГД ДАЙМОНДС



Инновационные, высокоэкологичные технологии при обогащении кимберлитов позволяют АО «АГД ДАЙМОНДС» регулярно добывать крупные алмазы высокого качества.

Напомним, что в январе 2020 года на ГОКе им. В. Гриба был добыт уникальный алмаз весом 86,46 карата. В 2019 году на ГОКе им. В. Гриба было добыто 11 эксклюзивных алмазов, вес каждого из которых превысил 50 каратов.

Месторождение алмазов им. В. Гриба является одним из крупнейших в мире, занимая четвертое место по запасам в России и седьмое в мире.

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough & Polished, Страсбург