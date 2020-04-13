АГД ДАЙМОНДС приняла участие в горнопромышленном форуме PDAC в Канаде

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АГД ДАЙМОНДС приняла активное участие в Конгрессе Ассоциации горнопромышленников и поисковиков Канады (Prospectors & Developers Association of Canada, PDAC), который прошел в начале марта в Торонто.В состав рабочей делегации АО «АГД ДАЙМОНДС» вошли первый заместитель генерального директора Геннадий Федорович Пивень и советник генерального директора по геологии Виктор Николаевич Устинов.Компания приняла участие в работе Алмазных сессий, которые проходили в рамках Корпоративного презентационного Форума и Технических совещаний, провела переговоры с руководителями и специалистами крупных алмазодобывающих компаний, а также представила доклад «АГД ДАЙМОНДС в алмазодобывающей промышленности России и мира».Доклад предприятия на Алмазной сессии форума вызвал большой интерес у геологов, горняков и представителей бизнеса.По итогам форума Rio Tinto, также принимавшая участие в мероприятии, проявила интерес к развитию научно-технического сотрудничества с АГД ДАЙМОНДС в области совершенствования методов разработки погребенных коренных месторождений алмазов: извлечения руды, процессов ее обогащения и другие. Ангольская компания Endiama - другой участник форума - заинтересовалась развитием сотрудничества с АГД ДАЙМОНДС в сфере поисков и разработки россыпей алмазов в Анголе. Именно эти вопросы обсуждались на встрече с представителями госкорпорации и Института геологии Анголы.Во время проведения Конгресса PDAC состоялись встречи с ведущими специалистами канадского офиса компании SRK, представителями компаний Botswana Diamonds (Англия), руководителями ведущих геофизических компаний Geotech (Канада) и XCalibur (ЮАР, Испания), руководителями геологических служб Намибии, Финляндии и Гренландии. Состоялся обмен мнениями с профессором Барбарой Скотт-Смит (Канада) и почетным профессором Университета Британской Колумбии Патрицией Шехан (Канада) о проблемах и путях дальнейшего совершенствования исследований в области геологии место- рождений алмазов.АГД ДАЙМОНДС также провела встречу с представителями Arctic Star Exploration. При их участии были открыты месторождение Даявик (Diavik) в Канаде и трубка имени Владимира Гриба.Опыт, полученный делегацией АО «АГД ДАЙМОНДС» в ходе командировки, будет использован при проведении геологоразведочных и добычных работ.Согласно данным АГД ДАЙМОНДС, в 2018 году трубка имени Владимира Гриба по количеству добытых алмазов заняла восьмую строчку в рейтинге крупнейших мировых месторождений, заняв место между рудниками Катока (Catoca) в Анголе и Венеция (Venetia) в ЮАР. Среди крупнейших мировых компаний АО «АГД ДАЙМОНДС» занимает седьмое место.Конгресс Ассоциации горнопромышленников и поисковиков Канады - крупнейший форум международного значения в области инвестиций и развития проектов по поискам и добыче твердых полезных ископаемых.В этом году он проходил в 88 раз и собрал на своей площадке 23 144 человека из 132 стран.Визит в Канаду был совершен компанией АГД ДАЙМОНДС по приглашению организаторов Конгресса PDAC.