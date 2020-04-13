Тайцы спешат продать золото, так как местные цены достигли 7-летнего максимума

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По сообщениям агентства Reuters, испытывающие недостаток средств тайцы в четверг бросились продавать золото в китайском квартале Бангкока, что вызвало резкий скачок цен на этот драгоценный металл. Такое поведение было обусловлено вспышкой нового коронавируса, который затягивает экономику в рецессию с потерей миллионов рабочих мест.Как и большинство азиатов, тайцы, которые хранят свои сбережения в виде золота, в настоящее время кризиса решили возспользоваться ситуацией и недавним повышением мировой цены на золото до 1722 долларов за унцию, которая достигла своего семилетнего максимума. В тайских батах цены достигли рекордного максимума на этой неделе. Спотовые цены на золото в тайских батах к 2020 году выросли более чем на 24% по сравнению с ростом цен в долларах США на 13%.Очевидно, что более чем за 60 лет это первый случай, когда люди продают много золота, по словам президента Ассоциации торговцев золотом (Gold Traders Association).«Я предлагаю не продавать свое золото сразу, поскольку COVID-19 не пройдет скоро, и цены на золото все еще могут достигнуть новых максимумов».Тайские семьи много инвестировали в золото и будут продавать его всякий раз, когда цены на золото будет расти или в период экономических трудностей.