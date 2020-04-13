Эксклюзив
Али Пасторини: «Нашим клиентам нужны только природные бриллианты»
О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...
13 апреля 2020
Инновации и автоматизация могут преодолеть любые проблемы
Рахул Гайвала (Rahul Gaywala), генеральный директор STPL, работает в Sahajanand Group с 1993 года, и за время своей работы в STPL проявил себя как новатор и технократ. В своей компании Рахул управляет развитием бизнеса, исследованиями и разработками...
06 апреля 2020
Мемориальный фонд Фаберже продолжает выполнять поставленные задачи
На вопросы отраслевого информационного агентства Rough & Polished отвечает Валентин Скурлов - почетный академик Российской академии художеств, кандидат искусствоведения, профессор, ученый секретарь Мемориального фонда Фаберже, консультант-исследователь...
30 марта 2020
Гаэтано Кавальери: «Мы должны защищать долгосрочное здоровье нашей промышленности»
Всемирная ювелирная конфедерация (Confédération International de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres, CIBJO) представляет отрасль производства ювелирных изделий, начиная от добычи драгоценных металлов и камней...
23 марта 2020
Сьерра-Леоне обдумывает вопрос о создании компании для покупки алмазов у старателей
Сьерра-Леоне пересмотрит свой закон о рудниках и полезных ископаемых, который, среди прочих вопросов, проложит путь к созданию государственной компании, которая сможет закупать алмазы у старателей, заявил чиновник. Генеральный директор Национального...
16 марта 2020
Бранко Делянин организует вебинар по идентификации драгоценных камней с помощью инструментов
«Я с удовольствием делюсь своими знаниями и 25-летним геммологическим опытом на своих семинарах в 17 странах и на 4 континентах. К сожалению, мои семинары в Канаде и Греции откладываются из-за COVID-19. Таким образом, это мой способ взаимодействия с геммологическим и ювелирным сообществом через практические вебинары. Другие формы проведения вебинаров также полезны, однако мои практические вебинары уникальны тем, что помогают вам шаг за шагом идентифицировать драгоценные камни с помощью инструментов», – пишет Делянин на своем сайте.
Участники будут использовать четыре портативных прибора из комплекта BrankoGems ID: лупу, портативный поляриоскоп, мини УФ-лампу (PL / Jewellery Inspectors) и портативный спектроскоп и портативный спектрометр EXA.
После регистрации участники получат перечень из четырех розовых бриллиантов и шести розовых /красных/фиолетовых драгоценных камней со всеми геммологическими характеристиками и ключевыми тестами для их идентификации с помощью пяти инструментов.
Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished