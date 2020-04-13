Бранко Делянин организует вебинар по идентификации драгоценных камней с помощью инструментов

Сегодня

Бранко Делянин (Branko Deljanin), директор BrankoGems & CGL Canadiangem lab, организует 20 апреля практический вебинар по скринингу и идентификации розовых / красных драгоценных камней и бриллиантов.«Я с удовольствием делюсь своими знаниями и 25-летним геммологическим опытом на своих семинарах в 17 странах и на 4 континентах. К сожалению, мои семинары в Канаде и Греции откладываются из-за COVID-19. Таким образом, это мой способ взаимодействия с геммологическим и ювелирным сообществом через практические вебинары. Другие формы проведения вебинаров также полезны, однако мои практические вебинары уникальны тем, что помогают вам шаг за шагом идентифицировать драгоценные камни с помощью инструментов», – пишет Делянин на своем сайте.Участники будут использовать четыре портативных прибора из комплекта BrankoGems ID: лупу, портативный поляриоскоп, мини УФ-лампу (PL / Jewellery Inspectors) и портативный спектроскоп и портативный спектрометр EXA.После регистрации участники получат перечень из четырех розовых бриллиантов и шести розовых /красных/фиолетовых драгоценных камней со всеми геммологическими характеристиками и ключевыми тестами для их идентификации с помощью пяти инструментов.