Endiama ищет финансовые решения для производителей алмазов в Анголе

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В Lucapa также сообщили, что партнеры и руководство предприятия Луло (Lulo) работают с властями над возобновлением нормальной добычи полезных ископаемых.«Работа по разведке кимберлитов в Луло продолжается, и мы с нетерпением ожидаем наступления сухого сезона, когда мероприятия можно будет масштабировать и завершить обсуждения с правительством Анголы с учетом преобладающего участия компании в операциях», - сказали в компании.В рамках программы разведки алмазов было добыто 45 камней в притоке Кангидж, включая драгоценные камни цвета D типа IIa.Lucapa также заявила, что на руднике Мотаэ (Mothae), Лесото, реализуется программа по уходу, обслуживанию и безопасности, чтобы обеспечить сохранение актива и его хорошие возможности для возобновления добычи полезных ископаемых после восстановления мировых рынков.Компания сообщила, что ее приоритетом по-прежнему является здоровье и благополучие персонала, подрядчиков и заинтересованных сторон, для этого в фирме внедряются соответствующие протоколы, чтобы минимизировать распространение COVID-19.