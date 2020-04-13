Endiama ищет финансовые решения для производителей алмазов в Анголе

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Ангольская государственная алмазодобывающая компания Endiama изучает жизнеспособные решения по финансированию алмазной отрасли, чтобы создать ликвидность для производителей в этой южноафриканской стране, поскольку пандемия Covid-19 наносит ущерб операциям по добыче, сообщает Lucapa.
Юниорная компания, владеющая 40% акций аллювиальной горнодобывающей компании Sociedade Mineira Do Lulo (SML), станет одним из бенефициаров в случае успеха Endiama. 

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Фото: pixel2013 (Pixabay)


В Lucapa также сообщили, что партнеры и руководство предприятия Луло (Lulo) работают с властями над возобновлением нормальной добычи полезных ископаемых.
«Работа по разведке кимберлитов в Луло продолжается, и мы с нетерпением ожидаем наступления сухого сезона, когда мероприятия можно будет масштабировать и завершить обсуждения с правительством Анголы с учетом преобладающего участия компании в операциях», - сказали в компании.
В рамках программы разведки алмазов было добыто 45 камней в притоке Кангидж, включая драгоценные камни цвета D типа IIa.
Lucapa также заявила, что на руднике Мотаэ (Mothae), Лесото, реализуется программа по уходу, обслуживанию и безопасности, чтобы обеспечить сохранение актива и его хорошие возможности для возобновления добычи полезных ископаемых после восстановления мировых рынков.
Компания сообщила, что ее приоритетом по-прежнему является здоровье и благополучие персонала, подрядчиков и заинтересованных сторон, для этого в фирме внедряются соответствующие протоколы, чтобы минимизировать распространение COVID-19.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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