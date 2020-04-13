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16 марта 2020

Продажи алмазов АЛРОСА в первом квартале 2020 года выросли на 15% по сравнению с предыдущим периодом

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Новости

alrosa_logo.jpgАЛРОСА, мировой лидер по объемам добычи алмазов, сообщила предварительные операционные результаты за 1 квартал 2020 года. 
Продажи алмазов сезонно выросли на 15% по сравнению с прошлым кварталом, до 9,4 млн каратов. Компания реализовала 7,1 млн каратов алмазов ювелирного качества (рост на 19% к предыдущему кварталу) в связи с восстановлением спроса в первой половине 1 квартала. 
Несмотря на это, по сравнению тем же периодом прошлого года продажи снизились на 10% в связи с резким снижением покупательской активности с конца февраля текущего года.
За рассматриваемый период компания произвела 8 млн каратов, что на 9% меньше, чем в предыдущем квартале, и на 2% ниже, чем в прошлом году.
Средняя цена реализации алмазов ювелирного качества в 1 квартале снизилась на 17% к прошлому кварталу, до $123 за карат.
Содержание алмазов в руде составило 1,36 карата на тонну руды, что указывает на рост в 11%, который был достигнут за счет снижения объемов добычи на россыпных месторождениях, характеризующихся более низким содержанием.
Обработка руды и песков снизилась на 18% по сравнению с предыдущим кварталом и на 7% по сравнению с 2019 годом, до 5,9 млн тонн.
Запасы алмазов на конец 1 квартала сезонно снизились на 6% к 4 кварталу 2019 года, до 21,1 млн каратов.
Индекс цен на сопоставимые боксы снизился на 1,2% по сравнению с предыдущим кварталом. Средневзвешенный индекс цен с начала года снизился на 1,9%.
Выручка от продаж алмазно-бриллиантовой продукции составила $904 млн (-1% кв/кв, -10% г/г), в том числе выручка от продаж алмазов – $881 млн, бриллиантов – $23 млн.
В 2020 году АЛРОСА намерена произвести 34,2 млн каратов алмазов. 
Однако в компании отметили, что уровень продаж будет зависеть от развития ситуации с распространением COVID-19 и вводимыми на этом фоне ограничительными мерами по всему миру.

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург

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