Petra все еще ведет переговоры с Танзанией по просроченной задолженности по НДС

Фото: Petra Diamonds

В феврале прошлого года компания указала, что ее валовая дебиторская задолженность по НДС составляет $38,0 млн в отношении рудника Уильямсон (Williamson).Из общей суммы дебиторской задолженности по НДС $13,8 млн относятся к задолженности по НДС до июля 2017 года.Petra также владеет партией алмазов массой 71 654,45 карата, которая была заблокирована для экспорта 31 августа 2017 года.Власти Танзании утверждали, что стоимость задержанных алмазов в то время составляла $29,5 млн, но Petra заявила заниженную сумму для экспорта.На что Petra ответила, что не несет ответственности за предварительную оценку камней.