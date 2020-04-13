Petra все еще ведет переговоры с Танзанией по просроченной задолженности по НДС

Petra Diamonds сообщила, что переговоры с правительством Танзании по различным вопросам, включая просроченную дебиторскую задолженность по НДС и блокированную посылку с алмазами, продолжаются, но были прерваны вспышкой COVID-19.
В феврале прошлого года компания указала, что ее валовая дебиторская задолженность по НДС составляет $38,0 млн в отношении рудника Уильямсон (Williamson).
Из общей суммы дебиторской задолженности по НДС $13,8 млн относятся к задолженности по НДС до июля 2017 года.
Petra также владеет партией алмазов массой 71 654,45 карата, которая была заблокирована для экспорта 31 августа 2017 года.
Власти Танзании утверждали, что стоимость задержанных алмазов в то время составляла $29,5 млн, но Petra заявила заниженную сумму для экспорта.
На что Petra ответила, что не несет ответственности за предварительную оценку камней.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished