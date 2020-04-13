Эксклюзив

Али Пасторини: «Нашим клиентам нужны только природные бриллианты»

О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...

13 апреля 2020

Инновации и автоматизация могут преодолеть любые проблемы

Рахул Гайвала (Rahul Gaywala), генеральный директор STPL, работает в Sahajanand Group с 1993 года, и за время своей работы в STPL проявил себя как новатор и технократ. В своей компании Рахул управляет развитием бизнеса, исследованиями и разработками...

06 апреля 2020

Мемориальный фонд Фаберже продолжает выполнять поставленные задачи

На вопросы отраслевого информационного агентства Rough & Polished отвечает Валентин Скурлов - почетный академик Российской академии художеств, кандидат искусствоведения, профессор, ученый секретарь Мемориального фонда Фаберже, консультант-исследователь...

30 марта 2020

Гаэтано Кавальери: «Мы должны защищать долгосрочное здоровье нашей промышленности»

Всемирная ювелирная конфедерация (Confédération International de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres, CIBJO) представляет отрасль производства ювелирных изделий, начиная от добычи драгоценных металлов и камней...

23 марта 2020

Сьерра-Леоне обдумывает вопрос о создании компании для покупки алмазов у старателей

Сьерра-Леоне пересмотрит свой закон о рудниках и полезных ископаемых, который, среди прочих вопросов, проложит путь к созданию государственной компании, которая сможет закупать алмазы у старателей, заявил чиновник. Генеральный директор Национального...

16 марта 2020

Индийские ювелирные предприятия в СЭЗ могут частично возобновить работу после 20 апреля

Сегодня
Новости

Правительство Индии объявило, что работа некоторых типов промышленных объектов за пределами разграниченных зон сдерживания будет разрешена после 20 апреля, если будут приняты соответствующие меры предосторожности. Ожидается, что многие подразделения ювелирной промышленности, вероятно, начнут ограниченную деятельность со следующей недели.
Компаниям необходимо будет предпринять следующие меры предосторожности: использование самодельных защитных масок на рабочих местах и ​​в общественных местах; использование гигиенических средств, таких как дезинфицирующие средства; посменная работа; контроль доступа; проверка температуры и наложение штрафов за плевки.
Правительство также сделало обязательным частую очистку поверхностей в местах общего пользования и мытье рук; смены не должны совпадать; работники обязаны соблюдать социальную дистанцию в столовых; работодатели должны проводить интенсивное обучение правилам гигиены; проведение больших встреч запрещено; должны быть запущены специальные транспортные средства вне зависимости от общественного транспорта; транспортные средства, используемые для этой цели, должны работать только с пассажиропотоком в 30-40% от обычного; работодатели должны обеспечить медицинское страхование работников.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
Конкурс
©2007-2020
Rough and Polished