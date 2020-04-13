Индийские ювелирные предприятия в СЭЗ могут частично возобновить работу после 20 апреля

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Правительство Индии объявило, что работа некоторых типов промышленных объектов за пределами разграниченных зон сдерживания будет разрешена после 20 апреля, если будут приняты соответствующие меры предосторожности. Ожидается, что многие подразделения ювелирной промышленности, вероятно, начнут ограниченную деятельность со следующей недели.Компаниям необходимо будет предпринять следующие меры предосторожности: использование самодельных защитных масок на рабочих местах и ​​в общественных местах; использование гигиенических средств, таких как дезинфицирующие средства; посменная работа; контроль доступа; проверка температуры и наложение штрафов за плевки.Правительство также сделало обязательным частую очистку поверхностей в местах общего пользования и мытье рук; смены не должны совпадать; работники обязаны соблюдать социальную дистанцию в столовых; работодатели должны проводить интенсивное обучение правилам гигиены; проведение больших встреч запрещено; должны быть запущены специальные транспортные средства вне зависимости от общественного транспорта; транспортные средства, используемые для этой цели, должны работать только с пассажиропотоком в 30-40% от обычного; работодатели должны обеспечить медицинское страхование работников.