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Алмазы и металлы платиновой группы способствуют увеличению экспорта минералов из Зимбабве

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Зимбабве получила 410 млн долларов от экспорта минералов в первые два месяца года по сравнению с 300 млн долларов, полученными за тот же период в 2019 году.
Эти данные не отражают доходы страны, полученные от экспорта золота. 

kschneider2991
Фото: kschneider2991 (Pixabay)

По данным Herald Finance and Business, увеличение прибыли на 36% было обусловлено за счет алмазов, металлов платиновой группы и феррохрома.
Тем не менее доходы не достигли поставленной правительством цели в 422 млн долларов в первые два месяца года.
«Мы заложили в бюджет за эти два месяца 422 млн долларов по сравнению с 300 миллионами долларов за тот же период прошлого года, - привело агентство слова чиновника, который предпочел остаться неназванным. - Важно то, что мы не ожидали текущего кризиса Covid-19, который, хотя и распространился на весь мир в марте, поразил Китай с начала года. Таким образом, вы можете ясно видеть, что увеличение экспорта является признаком серьезной работы».
К 2023 году Зимбабве намерена увеличить добычу алмазов более чем в три раза, до 11 миллионов каратов с 3,2 миллиона каратов, произведенных в 2018 году.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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