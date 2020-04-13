Stornoway Diamonds не возобновит добычу на шахте Ренард

Фото: Stornoway

«Беспрецедентные глобальные события, которые мы переживаем, к сожалению, привели к тому, что совет директоров принял это сложное решение, которое повлияло на наших сотрудников и ряд наших ценных заинтересованных сторон», - прокомментировал Патрик Годин (Patrick Godin), генеральный директор и президент Stornoway.Другие горнодобывающие операции компании в Квебеке, как ожидается, возобновятся сегодня, но, как утверждают в Stornoway, товарные ограничения на рынке, а также текущие сниженные цены на необработанные алмазы заставляют компанию продлять режим по уходу и техническому обслуживанию шахты.