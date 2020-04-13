Эксклюзив

Али Пасторини: «Нашим клиентам нужны только природные бриллианты»

О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...

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Инновации и автоматизация могут преодолеть любые проблемы

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30 марта 2020

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Сьерра-Леоне обдумывает вопрос о создании компании для покупки алмазов у старателей

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16 марта 2020

Stornoway Diamonds не возобновит добычу на шахте Ренард

Сегодня
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Stornoway Diamonds решила не возобновлять добычу на принадлежащем компании руднике Ренард (Renard), первой алмазной шахте в канадской провинции Квебек, несмотря на то, что ее местные власти классифицируют добычу полезных ископаемых как «cущественно важные работы», сообщило отраслевое интернет-издание Diamond loupe. 

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                    Фото: Stornoway


«Беспрецедентные глобальные события, которые мы переживаем, к сожалению, привели к тому, что совет директоров принял это сложное решение, которое повлияло на наших сотрудников и ряд наших ценных заинтересованных сторон», - прокомментировал Патрик Годин (Patrick Godin), генеральный директор и президент Stornoway.
Другие горнодобывающие операции компании в Квебеке, как ожидается, возобновятся сегодня, но, как утверждают в Stornoway, товарные ограничения на  рынке, а также текущие сниженные цены на необработанные алмазы заставляют компанию продлять режим по уходу и техническому обслуживанию шахты.

Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished

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