Lucapa продала алмазы, добытые на Мотаэ, партнеру по огранке камней

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Как сообщается, компания сперва получит сумму от продажи алмазного сырья, а после учета затрат на закупки и производство бриллиантов дополнительная маржа, полученная в результате последующей бенефикации камней, будет равномерно распределена между алмазной компанией и ее партнером.«Продажа алмазов в партнерстве по огранке в этой среде обеспечивает Мотаэ определенный уровень ценовой защиты, так как компания должна получать дополнительную прибыль от последующей продажи этих алмазов», - сказал управляющий директор Lucapa Стивен Везеролл (Stephen Wetherall).Ранее сообщалось, что принадлежащая Lucapa на 40% аллювиальная горнодобывающая компания Lucapa Sociedade Mineira Do Lulo (SML) в январе прошлого года заключила соглашение об огранке с предприятием по производству алмазов Safdico International, дочерней компанией Graff International.Safdico, как предпочтительный покупатель SML, может приобретать до 60% годового объема аллювиального сырья, добытого на руднике Луло (Lulo), у SML в соответствии с новыми преобразующими правилами Анголы по сбыту алмазов.