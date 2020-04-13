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Lucapa продала алмазы, добытые на Мотаэ, партнеру по огранке камней

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Lucapa Diamond реализовала 3 963 карата алмазов, включая камень высшего качества весом 64 карата, который был добыт на кимберлитовой шахте Мотаэ (Mothae) в Лесото, неназванному диамантеру «высшего класса» за 2 миллиона долларов или 505 долларов США за карат.
Компания не смогла продавать свои алмазы через привычный тендерный канал в Бельгии из-за карантина и различных ограничений, введенных странами по всему миру, чтобы предотвратить распространение COVID-19. 

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Фото: Lucara Diamond


Как сообщается, компания сперва получит сумму от продажи алмазного сырья, а после учета затрат на закупки и производство бриллиантов дополнительная маржа, полученная в результате последующей бенефикации камней, будет равномерно распределена между алмазной компанией и ее партнером.
«Продажа алмазов в партнерстве по огранке в этой среде обеспечивает Мотаэ определенный уровень ценовой защиты, так как компания должна получать дополнительную прибыль от последующей продажи этих алмазов», - сказал управляющий директор Lucapa Стивен Везеролл (Stephen Wetherall).
Ранее сообщалось, что принадлежащая Lucapa на 40% аллювиальная горнодобывающая компания Lucapa Sociedade Mineira Do Lulo (SML) в январе прошлого года заключила соглашение об огранке с предприятием по производству алмазов Safdico International, дочерней компанией Graff International.
Safdico, как предпочтительный покупатель SML, может приобретать до 60% годового объема аллювиального сырья, добытого на руднике Луло (Lulo), у SML в соответствии с новыми преобразующими правилами Анголы по сбыту алмазов.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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