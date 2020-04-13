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Алмазный сектор Сурата может пока не возобновить производство

Сегодня
Новости

Индийский алмазный сектор Сурата обратился к правительству за финансовой помощью для выплаты минимальной заработной платы работникам отрасли, в связи с тем что карантин в стране продлен до 3 мая, сообщают средства массовой информации.
Динеш Навадия (Dinesh Navadiya), региональный председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC), заявил: «Хотя заработная плата за март была выплачена полностью, во время карантина, который был продлен до 3 мая, не было никаких доходов, но некоторые работники не вернулись в свои родные штаты, и нам нужно, по крайней мере, выплачивать им минимальную заработную плату. Следовательно, мы представили правительству данные и запросили финансовую помощь».
В связи с тем, что экспорт остановился, а половина работников-мигрантов вернулись в свои родные государства, алмазная отрасль Сурата не готова возобновить операции по огранке алмазов. В настоящее время большинство подразделений более или менее бездействуют. Говорят, что от 220 000 до 250 000 работников-мигрантов уехали, а остальные остались, поскольку теперь они поселились в алмазном городе со своими семьями.
По словам лидеров отрасли, в настоящее время невозможно возобновить работу, поскольку многим владельцам предприятий едва хватает средств на выживание, и выплата заработной платы станет невозможной, если правительство не окажет отрасли поддержку.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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