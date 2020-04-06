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Карантин в Южной Африке продолжается: BlueRock продолжит обслуживание шахты Кареевлей

Сегодня
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BlueRock Diamonds сообщила, что продолжит обслуживание шахты Кареевлей (Kareevlei), поскольку Южная Африка продлила карантин до конца апреля.
«Расширение не оказывает прямого влияния на нашу стратегию, и мы продолжаем обеспечивать минимизацию затрат, пока мы занимаемся обслуживанием рудника, а также исследовать альтернативные способы коммерциализации нашего продукта, чтобы запустить производство сразу же, как только мы будем в состоянии это сделать», - сказал председатель правления компании Майк Хьюстон (Mike Houston). 

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                   Фото: BlueRock


В рамках своей стратегии, о которой было объявлено ранее в этом месяце, BlueRock решила перевести рудник Кареевлей в регионе Кимберли на техническое обслуживание, при этом на месте останется лишь небольшая команда, которая обеспечит поддержание работоспособности с тем, чтобы можно было вернуться к полномасштабному производству в короткие сроки.
Это также позволило сократить расходы до абсолютного минимума, поскольку все сотрудники, кроме основного персонала, были уволены.
Подписание соглашений с поставщиками были отложено, и планы по расширению были также приостановлены.
Хьюстон добавил, что в компании изучат альтернативные способы коммерциализации своего продукта, чтобы успешнее начать производство, как только ситуация нормализуется.
Запас алмазов и дробленого материала на поверхности Кареевлей оценивается в 30 000 тонн, что соответствует примерно 15 дням производства. 
В компании заявили, что этот материал будет использоваться для быстрого возврата к целевым уровням производства.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough & Polished

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