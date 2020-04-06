Карантин в Южной Африке продолжается: BlueRock продолжит обслуживание шахты Кареевлей

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В рамках своей стратегии, о которой было объявлено ранее в этом месяце, BlueRock решила перевести рудник Кареевлей в регионе Кимберли на техническое обслуживание, при этом на месте останется лишь небольшая команда, которая обеспечит поддержание работоспособности с тем, чтобы можно было вернуться к полномасштабному производству в короткие сроки.Это также позволило сократить расходы до абсолютного минимума, поскольку все сотрудники, кроме основного персонала, были уволены.Подписание соглашений с поставщиками были отложено, и планы по расширению были также приостановлены.Хьюстон добавил, что в компании изучат альтернативные способы коммерциализации своего продукта, чтобы успешнее начать производство, как только ситуация нормализуется.Запас алмазов и дробленого материала на поверхности Кареевлей оценивается в 30 000 тонн, что соответствует примерно 15 дням производства.В компании заявили, что этот материал будет использоваться для быстрого возврата к целевым уровням производства.