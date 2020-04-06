CIBJO объявила бесплатное скачивание своих «Синих книг»

Сегодня

Они являются исчерпывающим руководством по стандартам, практике и номенклатуре для алмазов, цветных драгоценных камней, жемчуга, кораллов, драгоценных металлов, геммологических лабораторий и ответственной добычи.





«Синие книги» составляются и из года в год постоянно обновляются различными комиссиями CIBJO.

Применение стандартов «Синих книг» является добровольным. Однако рекомендуется, чтобы эти стандарты применялись ко всем лицам, партнерствам и корпорациям на всех этапах цепочки ювелирного производства, начиная с добычи промышленного сырья и заканчивая созданием ювелирных изделий.



Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished «Как и многие другие отрасли экономики, ювелирный бизнес в значительной степени находится в ситуации застоя. Но это временно, и когда рынки снова обретут динамику, мы уверены, что этот прогресс будет поддерживаться всеми участниками нашей отрасли, работающими в унисон, с общим набором правил и практик. Это то, что продвигают «Синие книги», - сказал Гаэтано Кавальери (Gaetano Cavalieri), президент CIBJO.«Синие книги» составляются и из года в год постоянно обновляются различными комиссиями CIBJO.Применение стандартов «Синих книг» является добровольным. Однако рекомендуется, чтобы эти стандарты применялись ко всем лицам, партнерствам и корпорациям на всех этапах цепочки ювелирного производства, начиная с добычи промышленного сырья и заканчивая созданием ювелирных изделий.

В то время как международная индустрия ювелирных изделий и драгоценных камней столкнулась с проблемой глобального экономического спада, вызванного мерами правительств по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19, Всемирная ювелирная ассоциация CIBJO объявила, что она больше не будет взимать плату за скачивание своих «Синих книг».