Эксклюзив

Али Пасторини: «Нашим клиентам нужны только природные бриллианты»

О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...

Вчера

Инновации и автоматизация могут преодолеть любые проблемы

Рахул Гайвала (Rahul Gaywala), генеральный директор STPL, работает в Sahajanand Group с 1993 года, и за время своей работы в STPL проявил себя как новатор и технократ. В своей компании Рахул управляет развитием бизнеса, исследованиями и разработками...

06 апреля 2020

Мемориальный фонд Фаберже продолжает выполнять поставленные задачи

На вопросы отраслевого информационного агентства Rough & Polished отвечает Валентин Скурлов - почетный академик Российской академии художеств, кандидат искусствоведения, профессор, ученый секретарь Мемориального фонда Фаберже, консультант-исследователь...

30 марта 2020

Гаэтано Кавальери: «Мы должны защищать долгосрочное здоровье нашей промышленности»

Всемирная ювелирная конфедерация (Confédération International de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres, CIBJO) представляет отрасль производства ювелирных изделий, начиная от добычи драгоценных металлов и камней...

23 марта 2020

Сьерра-Леоне обдумывает вопрос о создании компании для покупки алмазов у старателей

Сьерра-Леоне пересмотрит свой закон о рудниках и полезных ископаемых, который, среди прочих вопросов, проложит путь к созданию государственной компании, которая сможет закупать алмазы у старателей, заявил чиновник. Генеральный директор Национального...

16 марта 2020

CIBJO объявила бесплатное скачивание своих «Синих книг»

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cibjo_logo.jpgВ то время как международная индустрия ювелирных изделий и драгоценных камней столкнулась с проблемой глобального экономического спада, вызванного мерами правительств по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19, Всемирная ювелирная ассоциация CIBJO объявила, что она больше не будет взимать плату за скачивание своих «Синих книг». 
Они являются исчерпывающим руководством по стандартам, практике и номенклатуре для алмазов, цветных драгоценных камней, жемчуга, кораллов, драгоценных металлов, геммологических лабораторий и ответственной добычи.  
«Как и многие другие отрасли экономики, ювелирный бизнес в значительной степени находится в ситуации застоя. Но это временно, и когда рынки снова обретут динамику, мы уверены, что этот прогресс будет поддерживаться всеми участниками нашей отрасли, работающими в унисон, с общим набором правил и практик. Это то, что продвигают «Синие книги», - сказал Гаэтано Кавальери (Gaetano Cavalieri), президент CIBJO.
«Синие книги» составляются и из года в год постоянно обновляются различными комиссиями CIBJO. 
Применение стандартов «Синих книг» является добровольным. Однако рекомендуется, чтобы эти стандарты применялись ко всем лицам, партнерствам и корпорациям на всех этапах цепочки ювелирного производства, начиная с добычи промышленного сырья и заканчивая созданием ювелирных изделий.

Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished

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