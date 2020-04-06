CIBJO объявила бесплатное скачивание своих «Синих книг»

В то время как международная индустрия ювелирных изделий и драгоценных камней столкнулась с проблемой глобального экономического спада, вызванного мерами правительств по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19, Всемирная ювелирная ассоциация CIBJO объявила, что она больше не будет взимать плату за скачивание своих «Синих книг».
«Синие книги» составляются и из года в год постоянно обновляются различными комиссиями CIBJO.
Применение стандартов «Синих книг» является добровольным. Однако рекомендуется, чтобы эти стандарты применялись ко всем лицам, партнерствам и корпорациям на всех этапах цепочки ювелирного производства, начиная с добычи промышленного сырья и заканчивая созданием ювелирных изделий.
Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished