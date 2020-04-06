Lucara нанимает двух новых директоров

Фото: Lucara Diamond

По словам исполнительного директора компании Эйры Томас (Eira Thomas), два новых директора, Дэвид Дикэр (David Dicaire) и Питер О’Каллаган (Peter O’Callaghan), будут участвовать в выборах на ежегодном общем и специальном собрании компании, назначенном на начало мая.Ранее Дикэр занимал должность вице-президента Lundin Gold, а О'Каллаган - один из ведущих канадских юристов, специализирующихся в сфере слияний и поглощений.Ожидается, что они заменят двух директоров, Брайана Эдгара (Brian Edgar) и Ричарда Кларка (Richard Clark), которые уходят из совета директоров Lucara.«Рик Кларк и Брайан Эдгар являются директорами Lucara в течение 10 и 13 лет соответственно, обеспечивая ценное руководство и поддержку, поскольку компания успешно превратилась из разведовательно-разрабатывающей в одного из крупнейших производителей алмазов в мире», - сказала Томас.Lucara Diamond получила доход в размере 192,5 млн долларов США от продажи алмазов, добытых на шахте Карове (Karowe) в Ботсване в 2019 финансовом году, по сравнению с 176,2 млн долларов США годом ранее.Такой результат превосходит целевой показатель дохода компании от 170 до 180 миллионов долларов США за финансовый год.В 2019 году компания произвела 433 060 каратов алмазов, в том числе 29 990 каратов, извлеченных из ранее обработанного материала.