Эксклюзив

Али Пасторини: «Нашим клиентам нужны только природные бриллианты»

О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...

Вчера

Инновации и автоматизация могут преодолеть любые проблемы

Рахул Гайвала (Rahul Gaywala), генеральный директор STPL, работает в Sahajanand Group с 1993 года, и за время своей работы в STPL проявил себя как новатор и технократ. В своей компании Рахул управляет развитием бизнеса, исследованиями и разработками...

06 апреля 2020

Мемориальный фонд Фаберже продолжает выполнять поставленные задачи

На вопросы отраслевого информационного агентства Rough & Polished отвечает Валентин Скурлов - почетный академик Российской академии художеств, кандидат искусствоведения, профессор, ученый секретарь Мемориального фонда Фаберже, консультант-исследователь...

30 марта 2020

Гаэтано Кавальери: «Мы должны защищать долгосрочное здоровье нашей промышленности»

Всемирная ювелирная конфедерация (Confédération International de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres, CIBJO) представляет отрасль производства ювелирных изделий, начиная от добычи драгоценных металлов и камней...

23 марта 2020

Сьерра-Леоне обдумывает вопрос о создании компании для покупки алмазов у старателей

Сьерра-Леоне пересмотрит свой закон о рудниках и полезных ископаемых, который, среди прочих вопросов, проложит путь к созданию государственной компании, которая сможет закупать алмазы у старателей, заявил чиновник. Генеральный директор Национального...

16 марта 2020

Lucara нанимает двух новых директоров

Сегодня
Новости

Lucara Diamond назначила двух новых директоров, чтобы приступить к следующему этапу своего развития, а именно к планируемому расширению производства под землей. 

news_06022020_lucara.png
      Фото: Lucara Diamond


По словам исполнительного директора компании Эйры Томас (Eira Thomas), два новых директора, Дэвид Дикэр (David Dicaire) и Питер О’Каллаган (Peter O’Callaghan), будут участвовать в выборах на ежегодном общем и специальном собрании компании, назначенном на начало мая.
Ранее Дикэр занимал должность вице-президента Lundin Gold, а О'Каллаган - один из ведущих канадских юристов, специализирующихся в сфере слияний и поглощений.
Ожидается, что они заменят двух директоров, Брайана Эдгара (Brian Edgar) и Ричарда Кларка (Richard Clark), которые уходят из совета директоров Lucara.
«Рик Кларк и Брайан Эдгар являются директорами Lucara в течение 10 и 13 лет соответственно, обеспечивая ценное руководство и поддержку, поскольку компания успешно превратилась из разведовательно-разрабатывающей в одного из крупнейших производителей алмазов в мире», - сказала Томас.
Lucara Diamond получила доход в размере 192,5 млн долларов США от продажи алмазов, добытых на шахте Карове (Karowe) в Ботсване в 2019 финансовом году, по сравнению с 176,2 млн долларов США годом ранее. 
Такой результат превосходит целевой показатель дохода компании от 170 до 180 миллионов долларов США за финансовый год.
В 2019 году компания произвела 433 060 каратов алмазов, в том числе 29 990 каратов, извлеченных из ранее обработанного материала. 

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2020
Rough and Polished