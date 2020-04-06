Индийские ювелирные компании и малый и средний бизнес возобновят деятельность после 14 апреля

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Согласно сообщениям средств массовой информации, министерство торговли и промышленности Индии рекомендовало разрешить секторам, связанным с некоторыми ключевыми видами экономической деятельности, возобновить ограниченную деятельность, приняв все меры предосторожности после первой фазы карантина, которая завершилась 14 апреля.В частности, это касается крупных подразделений сектора драгоценных камней и ювелирных изделий, а также малых и средних предприятий с обязательствами по экспорту. При выдаче пропусков соответствующие органы могут проверять документацию по экспорту. Предприятия могут начать работу с минимальным количеством работников при соблюдении санитарных норм и мер предосторожности.Всем подразделениям в Особой экономической зоне (Special Economic Zone, SEZ) и Специальной экспортной зоне (Export Oriented Unit, EOU) также разрешено функционировать при условии, что на комиссаров по развитию будет возложена ответственность за обеспечение безопастности и санитарных норм.