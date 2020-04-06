Petra Diamonds ожидает падение цен на 27%, выводит из продажи лучшие камни

Фото: Petra Diamonds

Цены на необработанные алмазы, достигнутые в ходе пятой торговой сессии сопоставимых продаж Petra, продемонстрировали в целом падение примерно на 27% по сравнению с ценами в предыдущем цикле продаж в феврале 2020 года. C торгов было выведено в общей сложности 24 254 каратов, включая более ценные одиночные камни весом более 10,8 карата, а также партии c алмазами ювелирного качества и белыми камнями различного размера и качества, которые будут проданы в индивидуальном порядке или в ходе следующей торговой сессии, когда позволят рыночные условия, говорится в сообщении компании.Как отмечалось ранее, до конца финансового года Petra должна была провести еще две торговых сессии - в мае и июне. В компании заявили, что будут продолжать следить за маркетинговыми условиями, прежде чем принимать какое-либо решение о проведении запланированного на май тендера, в то время как перспективы июньской торговой сессии остаются неопределенными и будут зависеть от условий для перевозок и экспорта, а также от уровня активности в ключевых центрах приобретения алмазов в Индии, Израиле, Китае и США.Что касается своей производственной деятельности, Petra заявила, что операции в ЮАР по-прежнему осуществляются на значительно сокращенных уровнях, в соответствии с требованиями 21-дневного периода изоляции, введенного в стране. Он истекает в полночь четверга 16 апреля, но оперативный прогноз остается неопределенным и будет зависеть от подхода правительства по предотвращению распространения COVID-19.Относительно ситуации в Танзании Petra отмечает, что в свете беспрецедентно депрессивной рыночной конъюнктуры она объявила форс-мажорную ситуацию на шахте Уильямсон (Williamson mine). В компании заявили, что будут стремиться возобновить производственные операции на руднике, как только цены на алмазы достигнут такого уровня, который сделает их операционно устойчивыми.«Учитывая беспрецедентные торговые условия, мы предпринимаем все необходимые шаги для сохранения ликвидной позиции компании, чтобы выдержать этот очень сложный период до тех пор, пока рыночная конъюнктура не улучшится», - заявил Ричард Даффи (Richard Duffy), генеральный директор Petra Diamonds.