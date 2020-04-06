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Генеральный директор АГД ДАЙМОНДС и и. о. губернатора Архангельской области обсудили работу алмазодобывающей отрасли региона

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Генеральный директор АО «АГД ДАЙМОНДС» Сергей Неручев встретился с временно исполняющим обязанности губернатора региона Александром Цыбульским. Стороны обсудили меры, которые позволят сгладить негативные тенденции и обеспечить стабильную работу алмазодобывающей отрасли региона. 

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            Фото: АГД ДАЙМОНДС


В ходе беседы Сергей Неручев рассказал о деятельности АГД ДАЙМОНДС. Александр Цибульский отметил: «Поморье – единственная в европейской части страны территория, где ведется добыча алмазов. Ваше предприятие является крупным налогоплательщиком, работодателем, реализующим масштабные инвестиционные программы. Важно понимать, какие вы видите перспективы и что нам необходимо предпринять для того, чтобы компания развивалась и увеличивала свое присутствие в регионе».
В 2019 году АГД ДАЙМОНДС добыла более 4,7 млн каратов алмазов, что соответствует целевому производственному плану.
Отчисления предприятия в бюджет Архангельской области в 2019 году составили 3,4 млрд рублей.
Кроме того, в 2019 году АГД ДАЙМОНДС получила лицензии на геологическое изучение, включающее поиски и оценку месторождений алмазов в Мезенском районе Архангельской области на участках Разломном, Торфяном и Южно-Верхотинском. Еще одна аналогичная лицензия для ведения геологоразведочных работ на участке Круглом была получена АГД в декабре 2018 года. В августе 2019 года на лицензионных территориях началась масштабная геологоразведка, нацеленная на открытие новых месторождений алмазов, первым этапом которой стали комплексные аэрогеофизические работы.

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough & Polished, Страсбург

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