Сотрудники «Севералмаза» эвакуированы в Архангельск в связи с подозрением у работницы Covid-19

У одной из сотрудниц ПАО «Севералмаз» были выявлены признаки коронавирусной инфекции, сообщает агентство 29.ru.
По данным пресс-службы компании, «7 апреля сотрудница обратилась в медицинский пункт предприятия с повышенной температурой».
30 близко контактирующих с ней сотрудников были отстранены от работы. Местных жителей направили домой, а приезжих - в Архангельск под наблюдение врачей.
Все отстраненные от работы находятся в режиме изоляции для предотвращения распространения заболевания.
Региональное отделение Роспотребнадзора, как сообщается, уже проводит эпидемиологическое расследование.
Горно-обогатительный комбинат продолжает работу в режиме сниженной производственной активности с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, сообщили в компании.
Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough & Polished, Страсбург