Сотрудники «Севералмаза» эвакуированы в Архангельск в связи с подозрением у работницы Covid-19

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30 близко контактирующих с ней сотрудников были отстранены от работы. Местных жителей направили домой, а приезжих - в Архангельск под наблюдение врачей.Все отстраненные от работы находятся в режиме изоляции для предотвращения распространения заболевания.Региональное отделение Роспотребнадзора, как сообщается, уже проводит эпидемиологическое расследование.Горно-обогатительный комбинат продолжает работу в режиме сниженной производственной активности с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, сообщили в компании.