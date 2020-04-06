Продажи АЛРОСА в марте этого года упали на 59,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года

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Компания сообщила, что в марте этого года продажи алмазов и бриллиантов составили $152,8 млн, что на 59,5% меньше показателя за март прошлого года ($377,1 млн). Выручка от продаж алмазного сырья составила $148,7 млн (против $369,2 млн в прошлом году), бриллиантов − $4,1 млн (против $8,0 млн в прошлом году).Всего в первом квартале 2020 года продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА в стоимостном выражении составили $904,2 млн против $1,004 млн в первом квартале прошлого года (снижение на 10%). АЛРОСА также сообщила о том, что с рядом клиентов были прекращены долгосрочные контракты на поставку продукции.«Март был отмечен резким снижением спроса на алмазно-бриллиантовую продукцию на всех основных рынках. Ситуация неопределенности, которая наблюдалась в феврале, сменилась серьезными ограничениями и даже прекращением торговли на фоне закрытия границ и введения карантинных мер по всему миру. Безусловно, это оказало самое негативное влияние на все звенья алмазно-бриллиантового трубопровода. Обстановка менялась стремительно – наша торговая сессия в марте начиналась в одних условиях, а завершалась уже в других, поэтому прямо в ходе нее нам пришлось корректировать условия продаж, делать их более гибкими. Мы благодарны нашим клиентам, которые выполнили условия долгосрочных соглашений. В то же время с несколькими долгосрочными клиентами соглашения были прекращены, и сотрудничество с этими компаниями будет продолжаться в рамках спот-продаж, – говорит заместитель генерального директора АЛРОСА Евгений Агуреев. – Вместе с тем, последние новости из Китая, одного из крупнейших рынков торговли бриллиантами, где эпидемиологическая ситуация постепенно нормализуется, и меры карантина начинают смягчаться, позволяют нам надеяться, что это будет первый рынок, который сможет в ближайшее время встать на путь восстановления и нормализации спроса».