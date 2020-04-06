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10 марта 2020

Вложения в в биржевые инвестиционные фонды, поддерживаемые золотом, достигли в марте рекордного максимума - WGC

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world_gold_council_logo.pngВсемирный совет по золоту (World Gold Council, WGC) недавно опубликовал отчет о том, что глобальные биржевые инвестиционные фонды (Exchange Traded Fund, ETF), поддерживаемые золотом, достигли рекордного максимума в марте с чистым притоком в 5%, оцененным в $8,1 млрд. По данным WGC, это рекордный квартал, поскольку холдинги и активы ETF, поддерживаемые золотом, добавили $23 млрд чистого притока, что стало крупнейшим квартальным приростом в истории.
В отчете WGC также отмечается, что рост распространился по всем регионам мира: в Европе наблюдается прирост на 5,8%, в США - на 4%, а в Азии, прежде всего в Китае, - на 6,4%, в то время как в других регионах рост составил 9,4%.
Тенденция также отразилась на спросе розничных инвесторов на слитки и монеты. По данным Metals Focus, продажи серебряных монет Silver Eagle Монетным двором США в марте выросли до 5,48 млн унций по сравнению с 0,65 млн унций в предыдущем месяце. Монетный двор Перта (Perth Mint) заявил, что его продажи слитков золота и монет в марте составили 90 тыс. унций, самый высокий показатель с апреля 2013 года. В целом, несколько монетных дворов указали, что их книги заказов заполнены в течение следующих 1-2 месяцев.
Metals Focus заявляет, что импорт золотых слитков в Индию в марте упал до своего минимума за 6 с половиной лет, а закрытие с 25 марта усилило влияние замедления экономики и рекордно высоких цен на золото в рупиях. Консультационная фирма по драгоценным металлам заявила также, что импорт во втором квартале может значительно снизиться, и спрос во время праздника Акшая Тритья, одного из самых благоприятных периодов в индуистском календаре для покупки золота, вероятно, будет низким.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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