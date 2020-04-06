Молодые диамантеры Антверпена пожертвовали медицинские маски больницам

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Ассоциация «Молодые диамантеры Антверпена» (Young Diamantaires of Antwerp, YDA) на этой неделе пожертвовала 2 500 масок работникам городских больниц и центров медицинского обслуживания, сообщило отраслевое издание Diamond loupe.Пожертвование сделано за счет благотворительных взносов, собранных в антверпенском алмазном сообществе при поддержке биржи Antwerpsche DiamantKring, Алмазного клуба Антверпена (Antwerp Diamond Club) и отраслевым профсоюзом SBD.«Наша инициатива была поддержана на всех уровнях нашего сообщества: организациями, торговцами, полировщики. Мы благодарны всем им за то, что смогли сделать что-то значимое для тех, кто каждый день ставит под угрозу свою жизнь», - заявил Ален Злайет (Alain Zlayet), представитель YDA.В Антверпене число зараженных коронавирусной инфекцией на данный момент составляет около 930 человек.