АЛРОСА борется за прозрачность в бизнесе

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Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург

АЛРОСА намерена внедрить Руководящие принципы ОЭСР по должной осмотрительности (due diligence) для ответственного управления цепочками поставок с тем, чтобы обеспечить большую прозрачность в своем бизнесе.Компания придает особое значение соблюдению принципов ответственного ведения бизнеса и предоставлению информации о производимых ею алмазах и бриллиантах на всех этапах своей деятельности – от геологоразведки и добычи алмазов до сортировки и огранки с дальнейшей передачей клиентам и партнерам компании.В целях повышения эффективности данной работы и внедрения лучших мировых практик АЛРОСА приступила к внедрению внутрикорпоративной системы управления цепочками поставок алмазно-бриллиантовой продукции. В основу данной системы ляжет принятое Правлением компании 20 марта 2020 года «Положение об ответственном управлении цепочками поставок алмазно-бриллиантовой продукции», которое отражает требования нового Кодекса Совета по ответственной практике в ювелирном бизнесе (RJC) и обеспечивает соответствие Группы АЛРОСА Руководящим принципам ОЭСР по должной осмотрительности для ответственного управления цепочками поставок полезных ископаемых из районов, затронутых конфликтом, и районов повышенного риска.Компания предоставит своим клиентам полную информацию не только о страновом, но и о региональном происхождении производимых алмазов и бриллиантов.С конца 2020 года АЛРОСА планирует проводить регулярные процедуры должной осмотрительности для всей цепочки поставок алмазно-бриллиантовой продукции компании.