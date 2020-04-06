ZCDC снижает масштабы операций Marange в соответствии с блокировкой Covid-19

Государственная алмазная компания Зимбабве Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC) сократила свою деятельность в Маранге в соответствии с 21-дневным карантином, введенным властями страны в попытке остановить распространение вируса Covid-19.
Агентство Chat263 привело слова официального представителя компании Сугара Чагонды (Sugar Chagonda), который сообщил, что в настоящее время в компании работает только минимальная группа персонала.
«Мы также повысили охрану по периметру наших участков, чтобы противостоять нарушениям со стороны шахтеров-старателей в этот период», - сказал он.
По крайней мере 2 359 незаконных алмазодобытчиков были арестованы в 2019 году в провинции Маникаленд, где ZCDC осуществляет свою деятельность по добыче алмазов.
Алмазный сектор Зимбабве, как ожидается, к 2023 году может внести $1 млрд в целевые $12 млрд, которые придутся на добычу полезных ископаемых.
К 2023 году Зимбабве намерена увеличить добычу алмазов более чем в три раза, до 11 миллионов каратов с 3,2 миллиона каратов, произведенных в 2018 году.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished