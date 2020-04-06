Выставке Baselworld грозит закрытие

Фото: Baselworld

Издание ссылается на письмо разгневанных экспонентов, которые угрожают навсегда отвернуться от ярмарки, если им полностью не возместят расходы, которые они понесли в связи с отменой очередной выставочной сессии из-за пандемии коронавируса COVID -19.Экспонентам было предложено финансовое соглашение, которое они сочли недостаточным, и теперь требуют от организаторов полного возврата денег. Вслед за швейцарскими компаниями, оплатившими участие в выставке 2020 года, к их к ходатайству о полном возврате средств присоединились члены итальянских, французских и немецких торговых ассоциаций.Baselworld в течение последних двух лет переживает период турбулентности из-за сокращения числа участников и посетителей, отмечает отраслевое издание Diamond Loupe.