Выставке Baselworld грозит закрытие

Крупнейшая в мире выставка часов и ювелирных изделий Baselworld, проводимая ежегодно в швейцарском Базеле, находится под угрозой закрытия, пишет швейцарская газета Temps.
Издание ссылается на письмо разгневанных экспонентов, которые угрожают навсегда отвернуться от ярмарки, если им полностью не возместят расходы, которые они понесли в связи с отменой очередной выставочной сессии из-за пандемии коронавируса COVID -19.
Экспонентам было предложено финансовое соглашение, которое они сочли недостаточным, и теперь требуют от организаторов полного возврата денег. Вслед за швейцарскими компаниями, оплатившими участие в выставке 2020 года, к их к ходатайству о полном возврате средств присоединились члены итальянских, французских и немецких торговых ассоциаций.
Baselworld в течение последних двух лет переживает период турбулентности из-за сокращения числа участников и посетителей, отмечает отраслевое издание Diamond Loupe.
Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished