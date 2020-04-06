Намибийская алмазная торговая компания выделила 2 млн намибийских долларов на борьбу с Covid-19

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Остаток средств будет передан Форуму генеральных директоров государственных предприятий, Виндхук, для поставки топлива для служб скорой помощи, водоснабжения уязвимых общин, поставки дезинфицирующих средств для клиники в Виндхуке и раздачи продовольствия уязвимым сообществам.«Namdia остается верным сторонником ценностей нации и обязуется отстаивать свою веру в коллективную силу солидарности, - сказал он. - С момента своего создания Namdia уделяла первостепенное внимание своему вкладу в страну посредством различных благотворительных инициатив. Namdia гордится тем, что снова может поддержать нашу нацию, особенно в такие трудные времена».На сегодняшний день в Намибии зарегистрировано 16 случаев заболевания Covid-19, три человека уже выздоровели.