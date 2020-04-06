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10 марта 2020

Намибийская алмазная торговая компания выделила 2 млн намибийских долларов на борьбу с Covid-19

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Намибийская государственная алмазная компания Namibia Desert Diamonds (Namdia) выделила $2 млн намибийских долларов ($109 000) на поддержку борьбы страны с пандемией Covid-19.
В заявлении исполнительного директора Namdia Кеннеди Хамутенья (Kennedy Hamutenya) говорится, что 1 млн намибийских долларов из пожертвованных средств пойдет в государственный национальный фонд бедствий. 

stevepb
Фото: stevepb (Pixabay)


Остаток средств будет передан Форуму генеральных директоров государственных предприятий, Виндхук, для поставки топлива для служб скорой помощи, водоснабжения уязвимых общин, поставки дезинфицирующих средств для клиники в Виндхуке и раздачи продовольствия уязвимым сообществам.
«Namdia остается верным сторонником ценностей нации и обязуется отстаивать свою веру в коллективную силу солидарности, - сказал он. - С момента своего создания Namdia уделяла первостепенное внимание своему вкладу в страну посредством различных благотворительных инициатив. Namdia гордится тем, что снова может поддержать нашу нацию, особенно в такие трудные времена».
На сегодняшний день в Намибии зарегистрировано 16 случаев заболевания Covid-19, три человека уже выздоровели.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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