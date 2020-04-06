Ангола продолжает поиск независимых оценщиков алмазного сырья

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Правительство Анголы продлило на 45 дней тендер на поиск трех независимых оценщиков для сортировки, оценки и определения резервных цен на алмазы, добытые в Анголе, до их коммерциализации.Открытый тендер был объявлен 19 февраля, и представленные предложения должны были быть оглашены на публичном мероприятии 7 апреля.Министерство минеральных ресурсов Анголы в своем заявлении заявило, что такое решение было принято в связи с пандемией Covid-19 и необходимостью принятия мер по охране здоровья и благополучия местных и иностранных участников.Теперь публикация результатов назначена на 16 июня, а контрактная служба независимых оценщиков начнется 20 июля.Подрядной организацией будет выступать министерство минеральных ресурсов, которое отвечает за реализацию политики сбыта алмазов в стране.Этот шаг был принят в рамках новой политики, реализованной в алмазной отрасли правительством президента Жоау Лоуренсу.Генеральный секретарь министерства Америку Мигель да Коста (Américo Miguel da Costa) заявил, что новые оценщики помогут стране получить справедливую рыночную цену на свои алмазы.«Договор на оказание услуг должен быть предоставлен тем кандидатам, чьи предложения считаются экономически и технически более выгодными и которые демонстрируют необходимые навыки ...», - сказал он.В 2019 году Ангола получила около 1,3 миллиарда долларов США от продажи 9,44 млн каратов алмазов.В 2020 Ангола намерена добыть 14 млн каратов.