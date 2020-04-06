Продажи алмазов BlueRock в первом квартале выросли

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«Цены на камни до середины февраля соответствовали ожиданиям, учитывая нехватку дорогостоящих алмазов в этот период, - сказал исполнительный председатель BlueRock Майк Хьюстон (Mike Houston). - Компания продолжала добывать высококачественные алмазы весом от 1 до 5 каратов».Он добавил, что восстановление рынка было омрачено пандемией Covid-19, которая охватила весь мир и привела к временному закрытию рудника Кареевлей в прошлом месяце.«До того, как мы столкнулись с пандемией, BlueRock показала хорошие результаты, показатели за первый квартал были значительно лучше, чем в предыдущем году, несмотря на то, что выпало более 18 дюймов осадков, и мы потеряли восемь дней производства из-за карантина в Южной Африке», - сказал Хьюстон.Запас алмазов и дробленого материала на поверхности Кареевлей оценивается в 30 000 тонн, что соответствует примерно 15 дням производства.В компании заявили, что этот материал будет использоваться для быстрого возврата к целевым уровням производства.