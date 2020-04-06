Кризис COVID-19: De Beers выделила $2,5 млн Ботсване и Намибии

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Фото: geralt (Pixabay)



На сегодняшний день Намибия зарегистрировала 13 положительных случаев COVID-19, три человека с тех пор выздоровели, в то время как Ботсвана сообщила о шести случаях с одним умершим.

На сегодняшний день Намибия зарегистрировала 13 положительных случаев COVID-19, три человека с тех пор выздоровели, в то время как Ботсвана сообщила о шести случаях с одним умершим.

De Beers недавно отменила свой третий сайт в этом году, который должен был завершиться в прошлую пятницу, из-за пандемии коронавируса COVID-19.

«[Отмена] обусловлена ограничениями общественного здравоохранения на передвижение людей и товаров в Ботсване, Южной Африке и Индии, которые запрещают клиентам совершать поездки и препятствуют доставке товаров на предприятия в различных частях мира», - говорится в заявлении De Beers.

Как сообщалось на прошлой неделе, De Beers позволила своим клиентам отложить приобретение 100% алмазного сырья, выделенного для них в рамках третьего сайта, на более поздний срок в этом году.

Группа De Beers также заявила, что будет продолжать искать инновационные способы удовлетворения потребностей сайтхолдеров в поставках алмазного сырья в ближайшие недели.

De Beers заработала 355 млн долларов США в ходе второго цикла продаж алмазов по сравнению с 496 млн долларов годом ранее и 551 млн долларов в предыдущем месяце.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough & Polished





De Beers выделила $2,5 млн Ботсване и Намибии, чтобы помочь этим двум южноафриканским странам в борьбе с кризисом COVID-19.Алмазная компания заявила, что пожертвование станет поддержкой для руководства районов алмазодобычи, работников здравоохранения и правительств этих стран.De Beers владеет алмазными рудниками в Ботсване и Намибии благодаря совместным предприятиям в равных долях с правительствами этих государств.