HRD Antwerp запустила дистанционный курс обучения ювелирному дизайну

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Алмазная лаборатория HRD Antwerp, являющаяся также поставщиком образовательных услуг, успешно организовала свой первый электронный курс ювелирного дизайна для Китая, сообщает отраслевое издание Diamond Loupe. Компания ранее предлагала курсы онлайн-продаж ювелирных изделий в рамках собственной программы онлайн-образования.При помощи международных обучающих онлайн-платформ CCTalk, Dingtalk и iPad слушатели прошли 11-дневный курс обучения ювелирному дизайну, ежедневно включавший два с половиной часа занятий в виртуальном классе, которые проводил на китайском языке приглашенный преподаватель.«Предложение онлайн-курсов сейчас более актуально, чем когда-либо. Профессионалы отрасли по всему миру ищут способы расширить свои знания, а HRD Antwerp опирается на свой многолетний опыт и отличную репутацию центра знаний. Отсюда возникла целесообразность связать эту данность и предложить дистанционный курс обучения ювелирному дизайну», - прокомментировала Эллен Йонкеере (Ellen Joncheere), генеральный директор HRD Antwerp.При этом в HRD Antwerp заявляют, что рассматривается возможность дальнейшего расширения концепции электронного обучения в глобальном масштабе, пишет Diamond Loupe.