АЛРОСА выделила более 165 млн рублей на борьбу с коронавирусом

АЛРОСА направила более 165,6 млн рублей на меры для противодействия распространению нового коронавируса в Якутии. В частности, компания выделила 147 млн рублей для обеспечения необходимыми медикаментами и медицинским оборудованием, поставки которых в Мирнинский и Ленский районы начались в начале марта. В настоящее время закупаются мини-лаборатории экспресс-диагностики для выявления коронавируса, а также наборы соответствующих реагентов и тестов на общую сумму более 62 млн рублей.
Районным и городским больницам Мирного, Ленска и пгт. Айхал в ближайшее время будут направлены средства в сумме 24,7 млн рублей для приобретения антибактериальных и противовирусных препаратов, растворов для ингаляций, гормонов, инфузионных растворов, медицинский изделий и т.д. Еще 21 млн рублей будет направлен на закупку для больниц оборудования высокопоточной оксигенации (аппаратов ИВЛ) в комплекте с кислородными концентраторами и прикроватными мониторами.
Ранее также сообщалось, что генеральный директор компании Сергей Иванов направляет на помощь алмазной провинции еще 18,5 млн рублей из личных средств, полученных от продажи части принадлежащих ему акций АЛРОСА.
Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург