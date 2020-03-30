Сотни алмазных трейдеров в поисках альтернативной платформы для торговли бриллиантами

Сегодня









Фото: YAMS







Алмазные трейдеры совместно объявили, что они будут использовать индекс RG на бриллианты, опубликованный 6 марта 2020 года, в качестве ориентира до тех пор, пока алмазной промышленности не будет представлена новая, независимая, непредвзятая и прозрачная альтернатива.

Тем временем Всемирная федерация алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) объявила, что в настоящее время она работает над созданием современной торговой платформы, доступной для использования членами всех бирж ( Алмазные трейдеры совместно объявили, что они будут использовать индекс RG на бриллианты, опубликованный 6 марта 2020 года, в качестве ориентира до тех пор, пока алмазной промышленности не будет представлена новая, независимая, непредвзятая и прозрачная альтернатива.Тем временем Всемирная федерация алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) объявила, что в настоящее время она работает над созданием современной торговой платформы, доступной для использования членами всех бирж ( www.get-diamonds.com ). Очень скоро она будет доступна для алмазной промышленности и торговли в целом.

Большая группа международных производителей и трейдеров объединилась в поисках независимой, прозрачной и инновационной платформы для торговли бриллиантами.Как сообщила компания Ya'akov Almor Marketing Communications & Strategy, данная инициатива родилась 20 марта 2020 года сразу после того, как Rapaport Group (RG), которая управляет ведущей в алмазной отрасли платформой для торговли бриллиантами и системой индексов цен, в одностороннем порядке скорректировала в среднем на пять-семь процентов цены примерно на 95 проц категорий, перечисленных в ценовом индексе цен на круглые и фантазийные бриллианты от 20 марта. Односторонняя корректировка RG своего индекса цен вызвала беспрецедентный ажиотаж в мировой торговле алмазами.Торговцы и производители из крупнейших центров алмазной торговли - Мумбая, Антверпена, Тель-Авива, Нью-Йорка и Дубая – высказали свои жалобы и возражения в отношении недавно опубликованного RG индекса цен на круглые и фантазийные бриллианты. Согласно озвученным участниками онлайн-дискуссий аргументам, на протяжении многих лет RG управляла непрозрачным образом ведущей системой индексов цен в торговле и диктовала цены на бриллианты, пересматривая их в сторону повышения или понижения, но не приводя при этом какого-либо обоснования или механизма, лежащего в основе процесса принятия решений. Нынешний замедленный ритм торговли бриллиантами не является результатом фундаментальных факторов спроса и предложения, и последние цены на полированные алмазы, опубликованные RG, не отражают торговые цены на мировом оптовом алмазном рынке, отмечают в Ya'akov Almor Marketing Communications & Strategy.В этой связи члены инициативной группы приняли решение отозвать с торговой платформы RG запасы своих бриллиантов, заявив, что как коллектив они больше не хотят зависеть от индекса цен компании и уже размещают свои акции на других действующих платформах.