Сотни алмазных трейдеров в поисках альтернативной платформы для торговли бриллиантами

Как сообщила компания Ya'akov Almor Marketing Communications & Strategy, данная инициатива родилась 20 марта 2020 года сразу после того, как Rapaport Group (RG), которая управляет ведущей в алмазной отрасли платформой для торговли бриллиантами и системой индексов цен, в одностороннем порядке скорректировала в среднем на пять-семь процентов цены примерно на 95 проц категорий, перечисленных в ценовом индексе цен на круглые и фантазийные бриллианты от 20 марта. Односторонняя корректировка RG своего индекса цен вызвала беспрецедентный ажиотаж в мировой торговле алмазами.
Алмазные трейдеры совместно объявили, что они будут использовать индекс RG на бриллианты, опубликованный 6 марта 2020 года, в качестве ориентира до тех пор, пока алмазной промышленности не будет представлена новая, независимая, непредвзятая и прозрачная альтернатива.
Тем временем Всемирная федерация алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) объявила, что в настоящее время она работает над созданием современной торговой платформы, доступной для использования членами всех бирж (www.get-diamonds.com). Очень скоро она будет доступна для алмазной промышленности и торговли в целом.
В этой связи члены инициативной группы приняли решение отозвать с торговой платформы RG запасы своих бриллиантов, заявив, что как коллектив они больше не хотят зависеть от индекса цен компании и уже размещают свои акции на других действующих платформах.
Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished