AGS проведет виртуальный конклав

Сегодня

Американское геммологическое общество (American Gem Society, AGS) объявило о своей первой виртуальной конференции «Connect. Engage. Learn», которая состоится 27-28 апреля 2020 года.В этом году общество проведет до восьми часов обучения с групповыми дискуссиями и участием отраслевых спикеров, которые поговорят на такие темы, как «Корпоративная социальная ответственность: как помогать обществу и приумножать бизнес», «Искусство создания историй: будущее розничной торговли 2.0», «Искусство личной торговли» и «Розничные и торговые тренды 2020 года». На повестке дня также другие сессии, посвященные маркетингу, продажам и управлению бизнесом.Конференция будет бесплатной для всех участников AGS.AGS - это некоммерческая торговая ассоциация профессионалов ювелирного искусства, занимающаяся установлением, поддержанием и продвижением самых высоких образцов этического и профессионального поведения посредством образования, аккредитации и повторной сертификации своих членов, разработки геммологических стандартов и проведения геммологических исследований.