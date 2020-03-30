Graff намерена завоевать рынок парфюмерии

Компания Graff в сотрудничестве с международными парфюмерами создала коллекцию парфюмерии, вдохновленную бриллиантом Lesedi La Rona весом 302,37 карата, сообщает The New York Times.
Духи были созданы из лучших ингредиентов - специалистам потребовалось два года, чтобы придумать новый тонкий аромат.
Эти духи отражают «ценности Graff», сказал Лоуренс Графф (Laurence Graff), основатель и председатель компании.
Как сообщается, коллекция ароматов представлена в хрустальных флаконах - дань уважения камню Lesedi La Rona, который огранен в форме изумруда.
Ожидается, что с сентября духи будут продаваться на онлайн-платформе Harrods за 270 фунтов стерлингов (343 доллара США) за 100 миллилитров.
Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург