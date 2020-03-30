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Инновации и автоматизация могут преодолеть любые проблемы

Рахул Гайвала (Rahul Gaywala), генеральный директор STPL, работает в Sahajanand Group с 1993 года, и за время своей работы в STPL проявил себя как новатор и технократ. В своей компании Рахул управляет развитием бизнеса, исследованиями и разработками...

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Мемориальный фонд Фаберже продолжает выполнять поставленные задачи

На вопросы отраслевого информационного агентства Rough & Polished отвечает Валентин Скурлов - почетный академик Российской академии художеств, кандидат искусствоведения, профессор, ученый секретарь Мемориального фонда Фаберже, консультант-исследователь...

30 марта 2020

Гаэтано Кавальери: «Мы должны защищать долгосрочное здоровье нашей промышленности»

Всемирная ювелирная конфедерация (Confédération International de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres, CIBJO) представляет отрасль производства ювелирных изделий, начиная от добычи драгоценных металлов и камней...

23 марта 2020

Сьерра-Леоне обдумывает вопрос о создании компании для покупки алмазов у старателей

Сьерра-Леоне пересмотрит свой закон о рудниках и полезных ископаемых, который, среди прочих вопросов, проложит путь к созданию государственной компании, которая сможет закупать алмазы у старателей, заявил чиновник. Генеральный директор Национального...

16 марта 2020

Дэвид Блок, руководитель Sarine Technologies, считает, что в ближайшие годы искусственный интеллект будет играть более важную роль в отрасли

Получив степень магистра по бизнес-администрированию по совместной программе MBA ведущей американской школы менеджмента им. Келлога (Kellogg) и школы менеджмента им. Реканати (Recanati) Тель-Авивского университета, а также степень бакалавра...

10 марта 2020

Выставка ЮвелирЭкспо в Казани пройдет несмотря на пандемию коронавируса

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Новости

Специализированная выставка ювелирных изделий «ЮвелирЭкспо. Казань», которая будет проходить в этом году в 18-ый раз, состоится 17-21 июня на площадке ВЦ "Казанская ярмарка», говорится на сайте мероприятия.  

PhotoMIX-Company
Фото: PhotoMIX-Company (Pixabay)


Выставку намерены посетить более 150-ти ювелирных заводов, мастерских, салонов и ювелирных магазинов из 40 городов и регионов России, Дагестана, Казахстана и Армении. 
Экспоненты представят широкий выбор украшений - классические украшения массового производства и эксклюзивные авторские модели.
В рамках выставки пройдут показы ювелирных изделий и специальные акции от участников шоу. 
«ЮвелирЭкспо. Казань» поможет установить новые партнерские отношения с дистрибьюторами, торговыми фирмами, оптовыми покупателями и конечными потребителями. 

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург

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