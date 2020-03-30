Vast подтверждает задержку с созданием совместного предприятия сообщества Чиадзва

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Компания Vast Resources, зарегистрированная на Рынке альтернативных инвестиций (Alternative Investment Market, AIM), заявила, что процесс завершения совместного предприятия сообщества Чиадзва с Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC) теперь должен завершиться «в ближайшее время».В начале прошлого месяца компания получила официальное сообщение о том, что все внутренние процессы, ведущие к созданию совместного предприятия, должны были быть завершены в марте.Однако правительство Зимбабве объявило о введении 21-дневного карантина для борьбы с пандемией Covid-19. Карантин начался 30 марта 2020 года.«В результате этого процесс создания совместного предприятия не был завершен в марте, но ожидается, что соглашение будет заключено в ближайшее время», - сообщили в компании.Vast недавно создала компанию Katanga Mining совместно с сообществом Чиадзва - Chiadzwa Community Development Trust. Эта компания будет работать с Zimbabwe Consolidated Diamond Company для проведения операций по разработке алмазных месторождений.Ранее Vast заявила, что компания готова начать работы, как только соглашение с ZCDC будет заключено.Vast недавно пересмотрела соглашение с Botswana Diamonds, согласно которому та приобретет долю в 2,5% в денежных потоках, полученных от доли Vast в концессии Чиадзва. В свою очередь Botswana Diamonds обязуется предоставить техническую помощь по всем аспектам разведки, добычи, переработки и маркетинга произведенного алмазного сырья.