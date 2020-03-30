RJK Explorations обнаружила 18 алмазов в керне весом 22,4 кг

Фото: RJK Explorations

«Бурение на кимберлите Кон 1 (Kon 1) в конце января - начале февраля дало нашим консультантам ценное визуальное сравнение, которое привело к рекомендации повторно протестировать ядро Парадайз Понд (Paradis Pond) на наличие алмазов. По меньшей мере восемнадцать алмазов, которые CFM (CF Mineral Research Ltd.) считает натуральными, намного превосходят наши ожидания. Наши рабочие отношения с CFM дали нам уверенность, необходимую для расширения нашей программы разведки. Я очень уверен в тех кадрах, которые мы собрали, и вместе мы будем продолжать работать над тем, чтобы раскрыть алмазный и минеральный потенциал города Кобальт (провинция Онтарио)», - заявил Гленн Каснер (Glenn Kasner), генеральный директор RJK.RJK временно приостанавливает буровые работы из-за весеннего половодья и указаний правительства в связи с COVID-19. По окончании половодья RJK планирует инициировать геофизическую программу, включающую наземную IP-съемку в районе Парадайз Понд. Ожидается, что бурение начнется в конце весны или начале лета.