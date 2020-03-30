Gem Diamonds получила $ 12,1 млн от гибкого тендера алмазов, добытых на Летсенг

Фото: Gem Diamonds

Компания приняла решение о проведении гибкого тендера в результате отмены крупного мартовского тендера на свои камни из-за ограничений на поездки в связи с пандемией Covid19, введенных правительством Бельгии и властями других стран, где базируются клиенты фирмы.«Результаты первого этапа гибкого тендера крупных алмазов, добытых на Летсенг, демонстрируют постоянный спрос на эти высококачественные алмазы, ​​- сказал исполнительный директор Gem Diamonds Клиффорд Элфик (Clifford Elphick). - Компания получила от продаж $12,1 млн, они поддержат доходы и денежные потоки во время текущих вызовов глобальной пандемии Covid19».Компания продолжит проводить гибкие тендеры в течение периода ограничений, связанных с пандемией нового коронавируса.