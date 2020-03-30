Финансовый директор De Beers покидает свой пост

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Финансовый директор De Beers Group Нимеш Патель (Nimesh Patel) покинул алмазную компанию и присоединился к Spirax-Sarco Engineering в качестве нового финансового директора и исполнительного директора.Нимеш перестанет работать в De Beers 26 июля.Он присоединился к Anglo American в 2012 году в качестве главы группы корпоративных финансов, а в 2016 году перешел в De Beers в качестве главного финансового директора, став членом исполнительного комитета и совета директоров.«Нимеш тесно сотрудничал со мной и в составе нашей исполнительной команды в разработке и реализации нашей стратегии роста и инноваций, - сказал исполнительный директор De Beers Брюс Кливер (Bruce Cleaver). - Он создал сильную финансовую команду и руководил трансформацией наших финансовых процессов и систем, подготовив их к будущему».«Нимеш также обеспечил сильное и устойчивое руководство в течение текущего периода глобальной неопределенности, и мы желаем ему и его семье всяческих успехов в будущем», - сказал он.