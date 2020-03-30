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Фото: Botswana Diamonds







Власти Габороне также продлили Sunland четыре лицензии на разведку алмазов, покрывающие в общей сложности 1 406 квадратных километров в районе Кгалагади еще на два года, до 31 марта 2022 года.

До этого компания провела аэрофотосъемку и магнитные съемки на этих участках и идентифицировала области для дальнейших операций.

Последующая программа отбора проб почвы на участках выявила высокое содержание минералов-индикаторов кимберлита, в частности, хромдиопсида, что указывает на кимберлитовый источник, сообщила Botswana Diamonds.

Согласно сообщению, в настоящий момент проводится экологическое исследование, чтобы начать программу по бурению на «этих приоритетных участках».



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished Власти Габороне также продлили Sunland четыре лицензии на разведку алмазов, покрывающие в общей сложности 1 406 квадратных километров в районе Кгалагади еще на два года, до 31 марта 2022 года.До этого компания провела аэрофотосъемку и магнитные съемки на этих участках и идентифицировала области для дальнейших операций.Последующая программа отбора проб почвы на участках выявила высокое содержание минералов-индикаторов кимберлита, в частности, хромдиопсида, что указывает на кимберлитовый источник, сообщила Botswana Diamonds.Согласно сообщению, в настоящий момент проводится экологическое исследование, чтобы начать программу по бурению на «этих приоритетных участках».

Sunland Minerals, дочерняя компания Botswana Diamonds, получила шесть новых лицензий на разведку алмазов от правительства Ботсваны.В компании заявили, что срок действия лицензий составляет три года. Они будут действительны до 31 марта 2023 года. Лицензированные участки занимают площадь в 4 319 квадратных километров и расположены в Центральном районе и районе Кгалагади, которые также известны как Калахари.