АЛРОСА назначила нового директора по развитию своего ограночного комплекса

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АЛРОСА назначила Дмитрия Амелькина на пост директора по развитию своего ограночного комплекса. Согласно сообщению компании, он также продолжит курировать Центр стратегических проектов и аналитики и Центр инновационных технологий компании.Дмитрий Амелькин на новой должности будет заниматься оптимизацией производственного цикла, повышением эффективности управления ассортиментом и созданием консолидированной системы сбыта бриллиантов для сокращения административно-управленческих издержек в рамках стратегии развития объединенного ограночного комплекса, утвержденной Набсоветом АЛРОСА в декабре 2019 года.Стратегия развития ограночного комплекса АЛРОСА на 2020-2022 годы предполагает централизацию распределения сырья и сбыта бриллиантов для повышения экономической эффективности. Распределение сырья между производственными площадками будет осуществляться исходя из экономической эффективности огранки. Продажей готовой продукции будет заниматься консолидированная служба сбыта на базе филиала «Бриллианты АЛРОСА», в которую войдет часть сотрудников сбытовых подразделений ПО «Кристалл».