GJEPC передаст $2,74 млн в фонд PM-CARES

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Председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Прамод Кумар Агравал (Pramod Kumar Agrawal) сообщил, что организация намерена внести $2,74 млн в фонд PM-CARES от имени всей индустрии драгоценных камней и ювелирных изделий страны на благо нации.Он заявил: «GJEPC, главный орган торговли драгоценными камнями и ювелирными изделиями в Индии, решил внести $2,74 млн в фонд PM-CARES и тем самым заявить о своей приверженности отрасли от имени всей торговли драгоценными камнями и ювелирными изделиями в Индии на благо страны. Индия столкнулась с беспрецедентным кризисом и нуждается в обслуживании организаций и их ресурсов, как никогда раньше. В такие времена Совет делает шаг вперед, чтобы продемонстрировать свою солидарность и горячую поддержку всем инициативам, предпринятым правительством Индии, по борьбе с COVID-19. Под сильным и умелым руководством нашего премьер-министра Нарендры Моди правительство Индии предприняло активные и все возможные меры по сдерживанию распространения COVID-19 в стране. Я надеюсь, что вклад GJEPC в фонд PM-CARES может повлиять на ряд инициатив, предпринятых правительством по оказанию помощи в связи с COVID-19. Экономическое положение нашей страны и ряда отраслей значительно ухудшилось. Наиболее пострадавшим является сообщество работников по найму. В такие тяжелые времена становится важным и обязательным надлежащим образом заботиться об этих работниках и оказывать им всем поддержку. Мы также призвали наших членов, торговых партнеров и ассоциации драгоценных камней и ювелирных изделий внести пожертвования в фонд PM-CARES».