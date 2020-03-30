Эксклюзив

Мемориальный фонд Фаберже продолжает выполнять поставленные задачи

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Сьерра-Леоне обдумывает вопрос о создании компании для покупки алмазов у старателей

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02 марта 2020

Christie's перенес свои ювелирные аукционы

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Новости

Christie's отложил проведение ювелирных аукционов «Великолепные ювелирные изделия» (Magnificent Jewels) из-за распространения нового коронавируса.
Продажи, которые обычно происходят в апреле-мае, перенесены на июнь-июль.
Нью-йоркский аукцион состоятся 11 июня, аукцион в Женеве - 1 июля, а в Гонконге - 2 июня. 

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Фото: Christie's


«Наша первоочередная задача - продолжать действовать в интересах общества, и мы думаем обо всех тех, кого затронула текущая ситуация, - сказал Гийом Черутти (Guillaume Cerutti), генеральный директор Christie's. - Команды Christie в Северной и Южной Америке, Европе и Азии работают удаленно, чтобы адаптироваться к окружающей среде, сосредоточившись на обслуживании наших клиентов и создании успешных продаж для наших аукционов по частным и онлайн-каналам».
Как сообщалось ранее, все офисы и торговые точки в Америке, Европе и на Ближнем Востоке остаются закрытыми в качестве меры предосторожности, все команды сотрудников работают удаленно.

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург


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