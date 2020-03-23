Gem Diamonds приостанавливает работу на шахте Летсенг для борьбы с Covid-19

Сегодня

Gem Diamonds приостановит работу на своем руднике Летсенг (Letšeng) в Лесото на три недели в целях борьбы с распространением COVID-19. Однако работы по уходу, обслуживанию и безопасности шахты продолжатся.









Фото: Gem Diamonds





В компании заявили, что решение временно заморозить деятельность шахты Летсенг было принято в рамках принимаемых правительством Лесото мер по борьбе с распространением нового коронавируса - в стране будет объявлен карантин с 29 марта по 21 апреля 2020 года.

«В течение периода карантина будет проводиться только необходимое техническое обслуживание, а сотрудники службы безопасности и поддержки будут работать на шахте посменно, - сказали в Gem Diamonds. - Ситуация будет пересмотрена через три недели. В течение этого периода Gem Diamonds продолжит проводить гибкие алмазные тендеры».

Компания заявила, что ее основным приоритетом остается безопасность ее сотрудников, подрядчиков и клиентов, и она будет продолжать обеспечивать соблюдение всех соответствующих протоколов безопасности, касающихся Covid19.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished