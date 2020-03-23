Gem Diamonds приостанавливает работу на шахте Летсенг для борьбы с Covid-19

«В течение периода карантина будет проводиться только необходимое техническое обслуживание, а сотрудники службы безопасности и поддержки будут работать на шахте посменно, - сказали в Gem Diamonds. - Ситуация будет пересмотрена через три недели. В течение этого периода Gem Diamonds продолжит проводить гибкие алмазные тендеры».
Компания заявила, что ее основным приоритетом остается безопасность ее сотрудников, подрядчиков и клиентов, и она будет продолжать обеспечивать соблюдение всех соответствующих протоколов безопасности, касающихся Covid19.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished