Публикация прайс-листа Rapaport приостановлена до 1 мая

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Фото: Diamant-Gems

После скандала в алмазной отрасли вслед за публикацией прайс-листа Rapaport от 20 марта, в котором цены на бриллианты были снижены на 5-9% по всем категориям продукции, компания Rapaport объявила, что следующий прайс-лист будет выпущен через месяц.Это объявление было сделано во вторник после того, как 72% участников голосования в отрасли по этому вопросу высказались за приостановку публикации. В пятничном комментарии компании Rapaport о положении дел на рынке говорится: «Следующий выпуск прайс-листа Rapaport будет опубликован 1 мая. До тех пор прайс-лист от 20 марта является официальным прайс-листом».Голосование было инициировано Мартином Рапапортом (Martin Rapaport), который признал, что получил «сотни электронных писем и многочисленные звонки от лидеров алмазной отрасли», многие из которых выразили возмущение по поводу снижения цен, в то время как другие попросили приостановить прайс-лист.В ответ на резкое снижение цен в прайс-листе Rapaport от 20 марта многие участники отрасли отказались принять новые цены и начали выводить свои товарные активы из RapNet, торговой платформы Rapaport.Однако Мартин Рапапорт продолжал стоять на своей позиции, заявив: «Очень важно, чтобы прайс-лист Rapaport отражал реалии рынка, даже если такие реалии не являются приятными или желанными. Мы не можем защитить рынок от ценовых изменений и должны поддерживать достоверность нашей ценовой информации. Важно отметить, что прайс-лист Rapaport используется покупателями, а не только продавцами. Покупатели требуют и ожидают, что Rapaport будет отражать более низкие ценовые реалии рынка. Мы не можем искажать цены в пользу продавцов и не должны вводить покупателей в заблуждение».Тем не менее широкие протесты в отрасли и последовавшее голосование привели к приостановке публикации прайс-листа Rapaport до 1 мая 2020 года, что происходит впервые в 42-летней истории компании Rapaport, по словам ее руководителя, который сказал: «Это чрезвычайный шаг, который мы делаем из солидарности с отраслью».