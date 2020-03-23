Lucapa продвигается в поисках источника аллювиальных алмазов Луло

Фото: Lucapa Diamond

Lucapa и ее партнеры - Endiama и Rosas & Petalas - считают, что они могут найти источник алмазов вверх по течению реки Какуйло и добывать их напрямую.Они начали программу бурения на участке Кангидж (Canguige) на пяти кимберлитовых трубках, которые считаются перспективными в плане содержания алмазов. На участке также было выявлено две дополнительные приоритетные аномалии.Участок Кангидж расположен выше по течению в долине реки Какуйло, где Lucapa и ее партнеры в течение нескольких лет добывают одни из самых ценных и качественных аллювиальных алмазов в мире.В Lucapa уверены, что существует высокая вероятность того, что участок Кангидж является источником драгоценных камней.Из пробы, взятой из участка Кангидж, было извлечено 45 алмазов, среди которых были редкие камни типа IIa цвета D, а также светло-желтые алмазы.Эти результаты подтвердили, что на участке Кангидж находится по крайней мере одна алмазоносная кимберлитовая трубка, которая является источником аллювиальных алмазов, которые добываются вниз по течению в долине реки Какуйло.