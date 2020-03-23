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25 февраля 2020

Коронавирус Covid-19: Firestone приостанавливает работу на шахте Ликхобонг

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Компания Firestone Diamonds приостановила свою деятельность на шахте Ликхобонг (Liqhobong) в Лесото как минимум на 21 день, чтобы обезопасить своих работников и окружающую среду от пандемии нового коронавируса.
Тем не менее компания продолжит оказывать основные услуги по уходу, обслуживанию и безопасности.
«Здоровье, безопасность и благосостояние работников шахты и окружающего сообщества имеют первостепенное значение для компании, - сказали в Firestone. - Весь персонал на шахте может быть особенно уязвим к возникновению коронавируса из-за удаленного расположения шахты и удаленности от медицинского обслуживания специалистов, большой высоты и непосредственной близости друг от друга в зданиях на шахте». 

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                         Фото: Firestone


Лесото не имеет выхода к морю из-за Южной Африки, а добыча на руднике Ликхобонг зависит от Южной Африки в отношении поставок значительной части своего горнодобывающего оборудования.
Правительство Южной Африки недавно объявило о 21-дневном карантине, действующем с полуночи четверга 26 марта 2020 года до полуночи четверга 16 апреля 2020 года, чтобы сдержать распространение нового коронавируса.
Lucapa Diamond также заявила, что карантин в Южной Африке также повлияет на текущие операции по добыче алмазов на кимберлитовом руднике Мотаэ (Mothae), который находится в Лесото, в частности на поток основных горнодобывающих товаров и услуг через границу из Южной Африки.
«После обсуждения с партнерами и правительством Лесото было принято решение приостановить добычу на руднике Мотаэ в соответствии с мерами безопасности, - сказано в сообщении. - Операции по добыче и переработке руды могут быть возобновлены относительно быстро, если будет принято решение возобновить работу в ближайшем будущем».

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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