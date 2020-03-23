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COVID-19: Petra Diamonds будет соблюдать 21-дневный карантин

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Petra Diamonds в настоящее время проводит подробный анализ директивы Южной Африки о соблюдении 21-дневного карантина с целью выполнения требуемых мер. 

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Фото: Petra Diamonds



В компании сообщили, что эти меры будут предусматривать перевод операций по добыче алмазов в Южной Африке на уход и техническое обслуживание в течение всего периода карантина.
Согласно сообщению, компания поддерживает решительные меры властей Претории по борьбе с беспрецедентной угрозой распространения нового коронавируса.
«Здоровье, безопасность и благополучие всех работников Petra остаются нашим главным приоритетом. Компания стремится защищать постоянную жизнеспособность своей деятельности и средства к существованию своих сотрудников, подрядчиков и заинтересованных лиц», - говорится в сообщении.
Правительство Южной Африки объявило 21-дневный карантин, начиная с полуночи четверга 26 марта 2020 года до полуночи четверга 16 апреля 2020 года, чтобы сдержать распространение коронавируса COVID-19 в стране.
Директива о карантине требует, чтобы все несущественные предприятия и виды деятельности были приостановлены и чтобы люди оставались дома.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished
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